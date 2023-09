Morita não sai do banco na vitória do Japão sobre a Turquia

O Japão realizou esta terça-feira o último particular nesta paragem de seleções, com Morita a ser suplente não utilizado no triunfo (4-2) sobre a Turquia. O médio de 28 anos ficou no banco na vitória nipónico num particular disputado em solo belga, isto depois de ter sido titular e realizado 75 minutos diante da Alemanha, encontro que o Japão também havia vencido.Após este particular, Morita encerra a participação ao serviço da seleção japonesa, sendo que deve juntar-se aos trabalhos da equipa principal do Sporting a partir desta quarta-feira. Os leões treinam na Academia, com uma sessão agendada para as 10h00, à porta fechada, e o internacional japonês deve ser uma das novidades às ordens de Amorim.