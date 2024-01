Morita titular na vitória do Japão frente ao Vietname na Taça da Ásia

O Japão entrou este domingo com o pé direito na Taça da Ásia ao vencer o Vietname por 4-2. Morita, médio do Sporting, foi titular e atuou 77 minutos.Numa primeira parte frenética, a seleção nipónica entrou melhor e inaugurou o marcador logo aos 11 minutos, por intermédio de Minamino. Dinh Bac Nguyen (16') e Tuan Hai Pham (33') operaram a reviravolta em pouco tempo, antes de Minamino (45') e Nakamura (45'+4) colocarem novamente o Japão a vencer ainda antes do intervalo.A fechar a partida, aos 85 minutos, Ayase Ueda sentenciou o resultado. Recorde-se que o Japão integra o Grupo D da Taça da Ásia, juntamente com Indonésia, Iraque e Vietname.