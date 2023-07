Mudanças na comunicação do Sporting

Com a saída de Miguel Braga, no final de maio, o Sporting deixou de ter a figura de um diretor de comunicação. O novo paradigma que está em vigor coloca o vice-presidente e administrador da SAD, André Bernardo, como responsável pelo pelouro e prevê o reforço da estrutura em diferentes níveis e áreas.

Filipe Dinis continua ser o assessor do futebol profissional, agora com maior apoio de Miguel Henriques, que estava com a equipa B e a formação. As principais novidades estão neste setor, pois Rita Latas, ex-jornalista da Sport TV, iniciou funções; Mariana Freire já estava a trabalhar com o futebol jovem e o feminino. No institucional mantém-se Mafalda Barbosa.

André Bernardo, refira-se, anunciou ontem no editorial do jornal 'Sporting' que em 2023/24 haverá um "ADN de Leão 2.0, em versão e formato renovados."