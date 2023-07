Nápoles rejeita proposta do Sporting por Zanoli: Rudi Garcia vetou saída do lateral-direito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nápoles rejeitou nas últimas horas, avançam vários meios de comunicação social italianos, uma proposta do Sporting - tudo indica de empréstimo - para levar Alessandro Zanoli, ala direito de 22 anos, até Alvalade.O internacional sub-21 pela azzurra fazia parte de uma 'short list' de alvos tendo em vista o reforço da posição acima referida, mas os napolitanos fecham a porta a uma eventual transferência, no caso a pedido de Rudi Garcia, o seu treinador, que conta com ele para 2023/24.