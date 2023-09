Nazinho cedido ao Cercle Brugge até ao final da época

Nazinho vai ser reforço do Cercle Brugge, por empréstimo, até ao final da época, segundo apurou. Os clubes chegaram a acordo no dia em que fecha o mercado de transferências na Bélgica. No contrato consta também uma cláusula de opção de 2 M€ que poderá ser acionada pelos belgas caso o jogador corresponda às expetativas.O esquerdino, de 20 anos, não entrava nos planos de Rúben Amorim, e os responsáveis leoninos consideraram que seria benéfico para o jovem evoluir num contexto mais competitivo que a Liga 3. O vínculo do jogador à SAD leonina termina em julho de 2024, mas os dirigentes leoninos podem prolongá-lo.