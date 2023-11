Nem um campeão do Mundo nem um talento de Braga: Edwards é o 'Maradona' da liga portuguesa

O CIES, Observatório das ligas não só europeias, mas também mundiais, publicou esta quarta-feira um estudo onde elenca os 100 futebolistas mais criativos de todo o globo: com a ajuda dos índices da plataforma Wyscout, são considerados parâmetros como os passes-chave, as assistências e... conclui-se que Ousmane Dembélé, do PSG, é de longe o futebolista com mais apetência para desequilibrar em zonas de decisão. Mas... e em Portugal, quem é o nosso Maradona?Olhando para toda a lista, percebemos que o leão Edwards aparece como o primeiro futebolista do nosso campeonato com fato de artista, no 19º posto, seguido do benfiquista Di María (26º) e do arsenalista Álvaro Djaló (32º).No caso do inglês, que ainda no fim de semana assistiu para o golo de Viktor Gyökeres na Luz, espera-se dele 1,54 passes-chave por partida, alé, de 0,38 assistências. E em números absolutos da época, soma três golos e igual número de passes para os festejos dos colegas, tudo em 16 duelos.