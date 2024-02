Neto e o momento em que Gyökeres 'fica quase como um peixe na água': «Não vou estar a dizer o antídoto...»

Luís Neto não poupou nos elogios a Viktor Gyökeres, avançado sueco que tem sido uma das figuras do Sporting esta temporada. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo contra o Young Boys, para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o experiente defesa-central dos leões revelou qual o momento em que Gyökeres se sente que nem "um peixe na água", recusando-se a 'denunciar' qual o antídoto para parar o sueco, e sublinhou ainda a evolução de Eduardo Quaresma."O Viktor tem uma particularidade que é a de ter uma potência de movimento para ruturas que não é comum num puro '9'. É por isso que está a ter o impacto que tem. A consistência que tem de aguentar custa às equipas quando sofrem primeiro ou quando têm de pressionar o Sporting mais alto e libertar espaço nas costas. O Viktor fica quase como um peixe na água. Como treinamos com ele, percebemos onde o podemos limitar, e uma das coisas é limitar-lhe o espaço. Não vou estar a dizer o antídoto, porque a própria equipa depois tem várias nuances que nos ajudam a ter várias forças que não o Viktor. Depois temos os movimentos de rutura do Pote, do Edwards, do Trincão, dos próprios laterais, isso leva a que seja tudo exponenciado e que as equipas tenham dificuldade. Quaresma? Fazia parte do ano em que fomos campeões. É um jogador muito querido no grupo, que tem qualidades particulares e tem demonstrado isso com as arrancadas dele, a força no um para um. A própria passagem no Tondela, no Hoffenheim e também o facto de ser muitas vezes aconselhado aqui para aumentar os níveis de concentração... Acho que conseguiu ganhar esse extra, principalmente na oportunidade que teve contra o FC Porto, e depois tem jogadores mais velhos que diariamente o ajudam. A base do grupo é muito forte nesse sentido, e o próprio coletivo do Sporting leva a isso. Tem muito mérito no crescimento que está a ter, beneficia a equipa porque precisamos de todos para lutar por todos os títulos", vincou.