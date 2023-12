Neto falou aos jogadores da formação do Sporting: «São uns privilegiados por terem este tipo de condições»

Os jogadores residentes na Academia Cristiano Ronaldo celebraram o tradicional jantar de Natal que, pela primeira vez, não aconteceu em Alcochete mas sim num restaurante na zona de Belém, em Lisboa. O convívio foi realizado na segunda-feira mas noticiado pelo clube apenas hoje.Todos os futebolistas receberam uma camisola oficial do clube e cinco deles, vencedores de um sorteio, ganharam ainda umas chuteiras de Paulinho e Coates, bem como camisolas de jogo oficiais de Edwards e Adán, um par de luvas do guarda-redes espanhol e uma bola da Champions.Neto, um dos capitães da equipa principal, foi um dos convidados surpresa da iniciativa, a par do humorista Pedro Teixeira da Mota."Foi bom ter noção do que é a realidade dos internos da Academia e partilhar aqui algumas coisas da minha carreira. Percebi também com as pessoas do staff como funciona todo este processo. Para mim foi muito gratificante, estou muito agradecido pelo convite do clube", reconheceu o central, de 35 anos, em declarações à Sporting TV.E prosseguiu: "Há coisas nas quais já tenho alguma experiência e acho que lhes posso passar, porque possivelmente vão acontecer também a eles. É como antecipar um bocadinho, principalmente os momentos maus, porque a nossa carreira é feita disso, tem muitos altos e baixos. É identificar que cada um tem o seu caminho, que todos podemos fazer o nosso melhor dia-a-dia. O clube tem todas as ferramentas para um jogador evoluir e estruturar-se, de maneira a estar preparado para a alta competição. Foi isso que passei: aproveitar todos os dias e fazer com quem cada dia conte, a sério, na sua evolução, porque são uns privilegiados por terem este tipo de condições e por estarem na melhor formação do país. Tendo essas ferramentas têm também o dever de fazer o melhor que podem todos os dias", conclui o defesa.O extremo Geovany Quenda, um dos destinatários deste jantar de Natal, agradeceu o apoio de Neto sempre que é chamado aos treinos de Rúben Amorim. "É sempre bom estarmos todos juntos em família e receber presentes da Academia. Além disso, tivemos aqui o Luís Neto, que me ajuda muito sempre que vou treinar à equipa principal, dá-me sempre motivos para continuar motivado e trabalhar bem", admitiu Quenda, de 16 anos.Paulo Gomes, diretor-geral da Academia enalteceu o espírito da iniciativa. "Tentámos trazer o espírito natalício aos jovens que residem 300 dias por ano na Academia, mas desta vez quisemos inovar ao trazê-los para fora de Alcochete e penso que foi bem-sucedido. Estão todos de parabéns, foi uma noite bem passada e viu-se o espírito que existe entre todos e que faz com que o ambiente seja saudável. As famílias deixam à nossa responsabilidade a educação destes jovens e o Sporting é número um na formação. Eles têm de ter um ambiente familiar e queremos que esta noite seja especial, por isso é que damos este calor humano que merecem antes de irem para casa passar o Natal", disse Paulo Gomes.