Neto: «Renovação? Sou jogador do Sporting até junho, não é tema para agora»

Luís Neto foi o jogador do Sporting que fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo de amanhã (quinta-feira) frente ao Young Boys, a contar para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.





Em declarações na conferência de imprensa, o experiente defesa-central assumiu esperar "um jogo difícil" frente à formação suíça e não fugiu ao tema da renovação de contrato, que termina em junho."Esperamos um jogo difícil, sentimos que a eliminatória ainda não está fechada. O Young Boys vem da Liga dos Campeões, tem qualidade individual e coletiva. Esperamos fechar amanhã a passagem aos 'oitavos', que é muito importante para nós e para o clube. Queremos continuar na competição porque isso alimenta o momento do Sporting. Esperamos que isso até nos possa já preparar para o jogo difícil de domingo".

Resultado da 1.ª mão pode dar, na perspetiva dos adeptos, um falso otimismo?

"Sabemos que as próprias condicionantes do jogo podem proporcionar esse tipo de pensamento, mas não podemos ir na euforia e no otimismo ou pensar que vai ser mais fácil ou difícil. Preparámos o jogo para ganhar e é assim que o vamos encarar. Qualquer deslize pode prejudicar-nos e a equipa está numa fase em que a mentalidade está muito consistente, sentimos que a jogar de três em três dias não existe margem. Toda a gente quer jogar e fazer parte, estamos em total alerta para o jogo de amanhã".

Termina contrato no final da temporada. Vai renovar ou pondera ficar na estrutura?

"Neste momento o Neto é jogador do Sporting até junho. Penso que não é tema para agora. Estou focado no coletivo. Quero ganhar o maior número de títulos possível no Sporting e sou mais um para ajudar".



Final de contrato... Sente que ainda tem capacidade para colmatar eventuais saídas de outros jogadores?

"Estou focado até junho. É assim que quero pensar até lá, sou mais um para ajudar. O foco é amanhã no Young Boys e acho que o coletivo está acima do meu tema individual, que terá o seu tempo para ser resolvido", disse.