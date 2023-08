Nova camisola do Sporting com marca CR7 continua a bater recordes

Já com 10 mil camisolas de @Cristiano, a 3.° versão do #SportingCP para a nova época, vendidas só em 3 dias, continua a loucura na Loja Verde. São filas de adeptos (portugueses, emigrantes e estrangeiros) a levarem uma, duas, três, quatro... Este jovem, de costas, vai pagar 5! pic.twitter.com/v43BCVmOCD — Paulo Abreu (@pauloabreu4) August 7, 2023

A terceira camisola do Sporting, apresentada no passado domingo, que inclui a parceria com Cristiano Ronaldo com a marca CR7 no local normalmente destino ao símbolo da Nike continua a bater recordes.Após ter esgotado no primeiro do dia no site da marca desportiva garantindo um encaixe de 750 mil euros, o equipamento continua a ser comercializado na Loja Verde, e é o artigo mais procurado. Alías, conforme é visível na imagem, há adeptos a comprarem várias unidades. Recorde-se que só no primeiro dia foram vendidas mais 10 mil camisolas , e metade deste número foram comercializadas no estrangeiro via online.