Nova camisola já valeu mais de 10 mil vendas ao Sporting

O terceiro equipamento do Sporting para 2023/24 surgiu em forma de homenagem ao encontro que marcou a inauguração do novo Estádio José Alvalade e tem sido um autêntico sucesso a nível de vendas. A nova pele dos leões, que conta com a marca de CR7, em tributo a Cristiano Ronaldo bem como a época de 2003/04, além da patente do internacional português estar associada aos produtos da Nike, patrocinadora de equipamentos do Sporting, já bateu recordes no que diz respeito à venda de equipamentos do clube.Neste momento, e quando se contabilizam três dias desde que a venda do terceiro equipamento teve início - nestas datas enquadra-se a 'blind sale' exclusiva a sócios dos leões na sexta-feira e sábado -, o Sporting já conseguiu vender mais de 10 mil camisolas do 3º equipamento, o que a coloca como o artigo do clube mais vendido de sempre neste período inicial.Se tivermos como exemplo o melhor registo de vendas anterior na história do clube, neste caso com a camisola principal de 2021/22, equivalente à temporada em que o Sporting defendeu o estatuto de campeão nacional, e que marcou o primeiro ano de parceria com a Nike, o emblema de Alvalade já melhorou de forma considerável esses números, conseguindo vender, desta feita, 15 vezes mais camisolas do que no período homólogo comparado.De resto, o facto do novo equipamento dos leões estar associado à marca CR7 levou a que a própria camisola fosse bastante divulgada em páginas e sites internacionais um pouco por todo o Mundo, tendo sido mesmo colocada à venda no site da Nike, algo pouco comum entre os equipamentos de clubes portugueses. Tendo isso em conta, constata-se igualmente uma grande procura de adeptos de outros países pela nova pele em tons de dourado do Sporting. E os números são claros nessa perspetiva: é que as vendas internacionais online do 3º equipamento representam até agora 51% da faturação dos verdes e brancos com a nova camisola, um registo superior à média de aquisições (17%) que o clube de Alvalade garante normalmente com a venda da sua indumentária.Recorde-se que, ao fim do primeiro dia disponível para o público no site da Nike, a nova camisola dos leões chegou a esgostar na plataforma durante o domingo, com a marca de equipamentos a repôr já nesta segunda-feira o stock.