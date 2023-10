Nova mudança à vista em Alvalade: Sporting estreia novos torniquetes contra a Atalanta

Os novos torniquetes do Sporting



Amanhã cheguem cedo!

Tecnologias novas correm sempre o risco de problemas no início



As novas gameboxs físicas, entregues em novembro, já terão em conta este modelo



@Universo_scp pic.twitter.com/qGQVPuEA69 — Inside Sporting (@Inside_Sporting) October 4, 2023

O Sporting tem vindo a desenvolver várias mudanças no Estádio José Alvalade, ao longo do mais recente mandato de Frederico Varandas à frente dos destinos do clube e, desta feita, o emblema leonino terá a oportunidade de estrear um novo funcionamento a nível de torniquetes no Estádio José Alvalade. O prometido é devido e, depois de alguns constrangimentos no que diz respeito à tecnologia utilizada no 'jogo teste' diante do Villarreal, aquando do troféu Cinco Violinos, o cenário será agora colocado em prática.Na receção desta quinta-feira à Atalanta, num duelo agendado para as 17h45, o Sporting irá utilizar nas 12 portas de entrada para o estádio os novos torniquetes, equipados com a mais recente tecnologia de 'contactless'. Assim sendo, a entrada dos sócios e adeptos, com recurso aos cartões de gamebox e sócio, ou somente o ingresso digital para o encontro, será, ao que tudo indica, executada de uma maneira mais prática e célere.Além disso, ao longo desta quarta-feira, o clube de Alvalade tem enviado tanto e-mails como mensagens pessoais aos respetivos associados e detentores de Gamebox para a nova temporada, informando-os que, a partir do dia 1 de novembro, arranca a emissão dos novos cartões de sócios para cada elemento em questão. Ainda de acordo com o Sporting, os cartões devem chegar à moradia de cada sócio, no limite, até ao final do respetivo ano civil.