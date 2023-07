Nuno Santos é baixa na apresentação devido a lesão

O Sporting apresenta-se este domingo aos sócios e adeptos, num particular do Troféu Cinco Violinos perante o Villarreal e conta com duas baixas no plantel. Além de St. Juste, a recuperar a uma lesão no joelho esquerdo, Amorim não conta na ficha de jogo diante do submarino amarelo com Nuno Santos, ausência notada nos eleitos.De acordo com informações recolhidas por, tal ausência prender-se-á com um traumatismo que Nuno Santos sofreu na partida frente à Real Sociedad, na última terça-feira, razão pela qual acaba por ser poupado por precaução na partida de hoje, no Estádio José Alvalade.Recorde-se que no encontro diante dos bascos o ala de 28 anos foi substituído por Amorim aos 81', apresentando aí algumas queixas físicas e um semblante de dor.