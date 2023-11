Nuno Santos 'fala' a Roberto Martínez: «Quero ter um pouco de espaço na Seleção»

Concluídos os 150 jogos no Sporting, na vitória com o E. Amadora, Nuno Santos passou em revista o passado e apontou metas para o futuro, no clube... e não só.Em entrevista à Sporting TV, o ala assumiu que "ganhar títulos" é o seu "maior objetivo", sem esquecer o "sonho" de chegar à Seleção Nacional, à atenção do selecionador Roberto Martínez. "Quero ganhar títulos e ter, um dia, um pouco de espaço na Seleção. É um dos meus maiores sonhos", sublinhou o esquerdino.Para trás ficam vários momentos "especiais" nos leões, entre eles "o primeiro golo em Alvalade, contra o FC Porto; o primeiro golo nas competições europeias; e o jogo com o Farense, na Taça, com a braçadeira de capitão". E também uma certeza: "Sinto-me sportinguista. Gosto muito de cá estar e espero continuar por muitos mais anos. Escolhi o Sporting porque o míster acreditou em mim. Vim pelas palavras dele, mas também pelo projeto. Foi uma decisão muito boa. Estou feliz e concretizado. Quando cá cheguei não esperava chegar aos 150 jogos. Mas agora que cheguei quero mais.E a satisfação aumenta por ter recebido o prémio de melhor golo na Liga em 2022/23, com o toque de letra frente ao Boavista, que lhe valeu a nomeação para o prémio Puskas. A esse propósito, o jogador de 28 anos passou o lance em revista. "Vejo o Marcus [Edwards] a entrar na área e sou um bocado 'fuinha'. Só pensei em chegar à área e fazer golo. O Morita estava à minha frente, eu berrei - porque nem sou muito de berrar, 'né' (risos) - e ele saiu. O primeiro objetivo foi a letra, é algo que costumo fazer. Estava na altura de fazer aquele movimento. Foi um excelente golo. Já dizia que algum dia iria fazer um golo assim", revelou Nuno Santos, que hoje vê a equipa "confiante": "Temos estado bem, jogado bem. Este último jogo [com o Estrela da Amadora] foi a imagem disso. Sofremos dois golos, mas fomos atrás do resultado. Fomos uma equipa competente. Jogar bem é o nosso objetivo, mas o maior é ganhar".