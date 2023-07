Nuno Santos feliz em Alvalade... e com renovação à vista: «Sporting foi o passo certo!»

Aproveitando a tarde de descanso após o treino matinal de ontem, Nuno Santos respondeu a questões dos adeptos leoninos no Twitter e, entre vários temas, reiterou a confiança para 2023/24. "Está a ser uma pré-época boa, exigente... Temos um grupo com muita qualidade, com muitos jovens que têm mostrado valor. Queremos entrar bem logo no primeiro jogo e começar a ganhar é importante", frisou o ala de 28 anos, que usa a camisola 11 em honra à referência, o holandês Robben, e prometeu tentar um golo de pé direito na nova época – contrário ao seu! "Metem-se comigo, mas prometo que vou tentar um golo com o pé direito", admitiu.

Numa fase em que discute a renovação de contrato (e aumento salarial) com o clube, como Record avançou a 10 de junho, Nuno Santos reforça que rumar ao Sporting foi "o melhor passo" na carreira, sem esquecer o "título especial" em 2020/21 e o golo mais especial: "O meu primeiro na Champions, contra o Ajax", vincou.