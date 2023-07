Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Santos saiu esgotado do jogo com a Real Sociedad Extremo foi substituído para dar a vez a Leonardo Barroso e no momento da saída o esquerdino não escondeu algum semblante de dor





• Foto: LUSA/EPA