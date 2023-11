Nuno Santos só se vê com a camisola do Sporting: «Isto ainda é só o início»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Santos (@nunomsantos11)

Nuno Santos voltou a sublinhar o seu "orgulho" por ter atingido a marca dos 150 jogos pelo Sporting - celebrados na vitória diante do Estrela da Amadora (3-2), no passado domingo. E em direção ao futuro, o ala deixou implícito que só o vê... a verde e branco."150 jogos de leão ao peito. Um orgulho enorme por esta marca e por tudo que juntos conquistamos. Isto ainda é só o início. Vamos por mais", escreveu o esquerdino, de 28 anos, nas redes sociais. A publicação foi 'pintada' com duas fotografias ao lado de Frederico Varandas, antes do apito inicial na receção ao Raków (2-1) - o presidente do Sporting, recorde-se, ofereceu-lhe uma camisola especial com o número 150 nas costas e uma placa a assinalar o feito.