Nuno Santos treina-se em Leça

Nuno Santos tem partilhado diversos vídeos a trabalhar no ginásio e, ontem, voltou aos treinos mas no relvado do Leça. Nas imagens divulgadas pelo preparador físico Dário Pinto é possível ver o extremo a exercitar-se com André Ferreira (Sp. Braga), Pedro Malheiro (Boavista) e Gustavo Galil (Tirsense).