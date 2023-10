O desafio de Rúben Amorim a Coates: «Pode ser melhor jogador e capitão»

No dia em que Coates completou 33 anos – recebeu os parabéns de familiares, amigos, colegas e até do primeiro clube, o Nacional de Montevideo –, Record questionou Rúben Amorim sobre o que representa o capitão do Sporting no atual contexto. O técnico foi taxativo, não se quis colocar acima do uruguaio, mas lançou-lhe alguns desafios, independentemente... da idade.

"Não sou a melhor pessoa para dizer o que o Coates representa, porque não estou aqui assim há tempo tempo, mas para mim, representa o exemplo, a forma como sempre jogou e ajuda os colegas. Mas também acho que pode ser melhor: jogador – e não me interessa a idade dele – e capitão, porque pode usar aquela estatura dele e mudar o feitio, trazendo maior agressividade ao jogo, assim como à forma como lida com os colegas. A alguns fazia-lhes bem. Representa o nosso líder em campo, o nosso capitão, mas quero que faça mais e seja ainda melhor. Entrou muito bem com a Atalanta. Espero que continue a dar isso. A equipa sente-se mais confiante com ele em campo", reconheceu.

Porta abre-se para lá de 2024

O nosso jornal também questionou Rúben Amorim se há espaço para Seba além do final desta época, na qual termina a ligação aos leões. "Está previsto no contrato", atalhou o treinador.

Tal como acontece com Adán, guarda-redes espanhol, Coates tem também mais um ano de opção por ativar, algo que é de todo o interesse da estrutura de futebol. Aliás, esta já foi uma informação avançada por Record no final da temporada passada.