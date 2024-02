O onze do Sporting para a receção ao Young Boys

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting recebe esta quinta-feira o Young Boys, às 20h00, em partida da 2.ª mão do playoff da Liga Europa. Os leões partem em vantagem para o confronto, já que venceram na Suíça por 3-1. Consulte as opções de Rúben Amorim para este encontro, bem como as escolhas de Raphaël Wicky. Comoadiantou, Diomande está de volta.Adán; Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança e Matheus Reis; Edwards, Trincão e GyökeresSuplentes: Franco Israel, St. Juste, Coates, Morita, Pote, Nuno Santos, Luís Neto, Geny, Fresneda, Rafael Pontelo, Koindredi e Rafael Nel.Von Ballmoos; Janko, Lustenberger, Amenda e Hadjam; Lauper, Males e Niasse; Joël Monteiro, Elia e Itten.Suplentes: Racioppi, Marzino, Lakomy, Colley, Persson, Blum, Mvuka, Ganvoula, Deme e Seiler.Siga o jogo AQUI