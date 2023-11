Oficial: UEFA confirma um jogo de castigo para Gyökeres e sueco pode visitar a Atalanta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É oficial: sabeque a UEFA já notificou o Sporting que Viktor Gyökeres, avançado dos leões, foi admoestado com um só jogo de suspensão - já cumprido, precisamente contra os polacos - depois da expulsão na deslocação a casa do Raków, a 26 de outubro.Tal como o nosso jornal tinha antecipado, dificilmente o sueco, de 25 anos, levaria dois encontros de suspensão pelo lance que deixou os verdes e brancos em inferioridade na 3ª jornada do Grupo D da Liga Europa, cenário agora confirmado e que permite que o artilheiro de Rúben Amorim seja opção para defrontar a Atalanta, num encontro marcado para o próximo dia 30 (jornada 5 da prova supracitada).