«Onda verde a caminho da Luz»: Sporting dá pontapé de saída na venda de bilhetes para o dérbi

Bilhete dá direito à entrada na "zona identificada a verde"

O Sporting deu esta segunda-feira o pontapé de saída para o dérbi com o Benfica com o início da venda de bilhetes para o embate com o eterno rival, na Luz, no domingo. Tal como nos últimos três jogos fora, o processo é feito exclusivamente online, para sócios. E cada cartão de associado, com a quota mínima de outubro de 2023, permite a compra de um ingresso ao preço de 31 euros.Os leões fazem questão de sublinhar que "apenas serão considerados válidos os sócios com a Gamebox 2023/2024 totalmente paga" e que o bilhete dá direito à entrada na "zona identificada a verde" na imagem abaixo. "A plataforma aceita no mesmo processo de compra até quatro números de Sócio", reforçam, na expectativa de verem a "onda verde a caminho da Luz"."6 NOVEMBRO - segunda-feira das 16h00 às 19h59Lugares de Leão com Gamebox 2023/20246 NOVEMBRO - segunda-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 20 anos7 NOVEMBRO - terça-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox 19 e 18 anos7 NOVEMBRO - terça-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox 17 e 16 anos7 NOVEMBRO - terça-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox 15 e 14 anos7 NOVEMBRO - terça-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 13 e 12 anos8 NOVEMBRO - quarta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox 11 e 10 anos8 NOVEMBRO - quarta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox 9 anos8 NOVEMBRO - quarta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox 8 anos8 NOVEMBRO - quarta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 7 anos9 NOVEMBRO - quinta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox 6 anos9 NOVEMBRO - quinta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox 5 anos9 NOVEMBRO - quinta-feira das 16h00 às 19h59Sócios com Gamebox 4 anos9 NOVEMBRO - quinta-feira das 20h00 às 23h59Sócios com Gamebox 3 anos10 NOVEMBRO - sexta-feira das 00h00 às 11h59Sócios com Gamebox 2 anos10 NOVEMBRO - sexta-feira das 12h00 às 15h59Sócios com Gamebox 1 ano10 NOVEMBRO - sexta-feira das 16h00 às 23h59Sócios do Sporting CP sem lugar anualA venda termina às 23h59 de sexta-feira (10 de Novembro) ou antes caso esgotem os bilhetes a que o Sporting CP teve direito"