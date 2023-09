Onda verde a caminho de Faro: Sporting esgota bilhetes em quase 10 horas

No mesmo dia em que colocou à venda os bilhetes para a visita de sábado ao Farense, o Sporting acabou por esgotar o número de ingressos a que tinha direito para a deslocação ao sul do país. Numa venda ( pela primeira vez realizada unicamente de forma online ) que arrancou às 12h00, primeiro para detentores de lugares de leão, e mais tarde para sócios com Gamebox (entre 16 e 20 anos poderiam comprar nos horários desde a 16h00 até às 19h59; e entre 11 e 15 anos tinham hipóteses a partir das 20h00 e até às 23h59), os associados dos leões disseram presente e esgotaram os bilhetes praticamente em quase 10 horas.Desta forma, os ingressos, que tinham um custo entre 13 euros (destinados à zona ZCEAP) e 30 euros (com destino para o setor 14 da bancada visitante) acabaram por voar, demonstrando a onda verde que tem sido gerada em torno da formação orientada por Rúben Amorim.Recorde-se que, ao longo deste campeonato, o Sporting já esgotou os bilhetes a que tinha direito nas deslocações aos terrenos de Casa Pia (2ª jornada) e Sp. Braga (4ª jornada), conseguindo assim igualar tal feito também agora na visita ao Estádio de São Luís.