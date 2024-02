Onda verde dá confiança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa do Sporting, em Moreira de Cónegos, vai voltar a contar com o apoio dos seus adeptos que, na presente época, esgotaram sempre os bilhetes nas deslocações já efetuadas.

Já habituado a este cenário está Rúben Amorim que analisou este dado com naturalidade. "Os adeptos sentem que há um caminho que até é global, não está localizado na equipa de futebol, mesmo com percalços, como sucedeu no ano passado. O clube está melhor e depois temos vários jogadores talentosos, o que ajuda a criar uma onda positiva. Sinto que há cada vez mais uma ligação entre os jogadores e os adeptos", disse o técnico que reconheceu a equipa precisa desse apoio.