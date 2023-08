Operação 'Sp. Braga' começou com Fresneda em campo e St. Juste no boletim clínico

Cumprido um dia de folga após o triunfo por 1-0 diante do Famalicão, o Sporting começou a preparar a deslocação a Braga (4ª jornada do campeonato), marcada para as 20h30 do próximo dominigo: a grande novidade da sessão foi a inclusão de Iván Fresneda, lateral-direito anunciado esta quarta-feira como reforço dos leões O espanhol, de 18 anos, apareceu no relvado da ala profissional ao lado do capitão Coates, trabalhando sem qualquer tipo de limitações.De fora continua o central St. Juste, a recuperar de um problema no joelho esquerdo.Os verdes e brancos realizam novo apronto esta quinta-feira, às 10h30.