Operação Sp. Braga: Sporting em "trabalho intenso" para se manter 100% vitorioso na Liga

O Sporting prosseguiu esta sexta-feira a 'Operação Sp. Braga', que vai culminar no embate na Pedreira, marcado para as 20h30 de domingo: na habitual nota no seu site oficial, os leões vincam o "trabalho intenso" de uma equipa empenhada "em manter o registo 100 por cento vitorioso na Liga", pode ler-se.Apesar de não constar desta informação, St. Juste, a contas com uma lesão no joelho esquerdo, continua de fora das opções de Rúben Amorim, que faz a antevisão ao encontro da 4ª jornada da Liga este sábado, no José Alvalade, a partir das 13h30.