Parabéns a você, nesta Taça querida: St. Juste celebra 27 anos com uma bela prenda à vista

Quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, é dia de festa para Jeremiah St. Juste, central do Sporting, que hoje celebra 27 anos, merecendo, da parte dos leões, uma publicação especial na maioria das redes dos verdes e brancos. Mas não só...Esta data reveste-se ainda de maior importância se em conta tivermos que o holandês pode, no próximo sábado, diante do Olivais e Moscavide, para a Taça de Portugal, fazer o seu primeiro jogo oficial desde... 13 de abril, altura em que se lesionou na coxa esquerda, na visita dos leões a Turim, para os 'quartos' da Liga Europa.No defeso, e após recuperar dessa maleita, foi o joelho esquerdo a ceder: após várias semanas na encostado à 'box', recebeu alta médica no início deste mês, podendo assim ser utilizado na prova-rainha, caso Rúben Amorim assim o entenda - leia mais sobre 'Jer' aqui