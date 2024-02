Paulinho ainda de fora no regresso aos treinos do Sporting

Depois do empate (1-1) na 2ª mão do playoff da Liga Europa diante do Young Boys, o plantel do Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos na Academia, tendo já em vista o próximo compromisso que se segue, neste caso contra o Rio Ave, no domingo (20h15) para o campeonato. Na sessão matinal na ala profissional da Academia, Rúben Amorim não contou ainda com Paulinho, a contas com uma tendinite no pé direito, com os restantes elementos do grupo disponíveis.Os jogadores mais utilizados na partida frente ao Young Boys fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente sob as ordens de Amorim no relvado da ala profissional.Na manhã de sábado, o plantel leonino voltará a ter uma sessão de treinos à porta fechada, a última antes da visita ao Rio Ave, com Amorim a realizar a antevisão ao encontro da 23.ª jornada do campeonato a partir das 12h15, na sala de imprensa da Academia.