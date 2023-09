Paulinho destaca a liderança: «Golos fazem mais sentido assim»

Paulinho voltou a faturar e já é o melhor marcador do Sporting com cinco golos, um registo que também lhe permite dividir a liderança da Bota de Ourocom Bozenik. No final do jogo com o Rio Ave , o avançado relativizou o seu rendimento individual e destacou o primeiro lugar da Liga Betclic."Entrámos com uma boa dinâmica, com intensidade, e cada um sabia o que tinha de fazer, e isso foi importante. Sabíamos que o Rio Ave tem uma boa equipa e tínhamos de entrar na máxima força, foi que fizemos e saímo-nos bem", afirmou à Sporting TV comentou os golos marcados: "Acima de tudo tem sido bom pois todos os jogadores gostam de marcar, mas acima de tudo é bom porque estamos em primeiro, e os golos fazem mais sentido quando assim é. Estou muito feliz, claro mas o mais importante é que estamos em primeiro".O ponta-de-lança também comentou o início de época dos leões, e só lamentou o empate em Braga. "Desejávamos um início de época forte, perdemos dois pontos que não queríamos, mas estamos a fazer um bom início de época. Não está nada garantido no futuro, e temos que preparar bem o próximo jogo e tentar conquistar mais três pontos", concluiu.