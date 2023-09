Paulinho é o melhor jogador da Liga no mês de agosto após bater Gyökeres e Bozeník

Paulinho, avançado do Sporting, venceu o prémio para melhor jogador do campeonato em agosto, após ter apontado 4 golos nas 3 primeiras rondas. O internacional português, que completa 33 anos em outubro, dia 11, superou o colega Gyökeres, tal como o Bozeník, boavisteiro.A votação coube aos treinador da primeira divisão, que deram uma percentagem de 14,9% ao camisola 20 dos leões, contra os 8,73% do sueco e os 7,94% que arrecadou o eslovaco.Record-se que Paulinho faturou diante do Vizela, Casa Pia (duas vezes) e Famalicão, dando um total de 7 pontos à equipa de Rúben Amorim.