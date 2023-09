Paulinho eleito homem do jogo para os adeptos do Sporting

Marcou o 5?.º golo em 6 jogos na Liga e foi eleito o #PlayerOfTheMatchSCP de ontem: Paulinho pic.twitter.com/aiMEaceLRI — Sporting CP (@SportingCP) September 26, 2023

Paulinho continua a mostrar os dentes e a colecionar prémios. O avançado marcou o primeiro golo do Sporting na vitória frente ao Rio Ave (2-0) e foi eleito pelos adeptos leoninos como o homem do jogo, um prémio que recebeu no final da sessão de treino realizada em Alcochete.Já com cinco golos apontados, o internacional português não só é o melhor marcador da equipa com cinco golos nas seis jornadas já disputadas, como também é líder da Bota de Ouroem igualdade com o boavisteiro Bozeník.