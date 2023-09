Paulinho eleito o melhor avançado da Liga em agosto

Paulinho mostrou os dentes... e foi eleito o melhor avançado da Liga no mês de agosto. O avançado do Sporting recolheu a preferência dos treinadores da competição, com 20,63% dos votos.Atrás do internacional português, de 30 anos, ficaram Bozeník (Boavista), com 18,25% dos votos; e Clayton (Casa Pia), com 14,29%.Recorde-se que Paulinho arrancou em grande, com 4 golos em outras tantas jornadas (diante do Vizela, Casa Pia e Famalicão). Só não faturou no empate do Sporting em Braga (1-1).