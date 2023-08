Paulinho não esquece origens: avançado ofereceu camisola comemorativa ao Santa Maria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting CP (@sportingcp)

Um dia depois de ter chegado aos 100 jogos com a camisola do Sporting, numa partida diante do Casa Pia na qual até foi decisivo ao marcar dois golos, Paulinho mostrou não esquecer as suas origens, ao oferecer ao Santa Maria, o seu clube de formação, uma camisola comemorativa desse feito alcançado de verde de branco. O gesto foi partilhado pelo Sporting nas redes sociais.