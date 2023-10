Paulinho: «O Ronaldinho foi quem me fez querer ser jogador»

Numa conversa mais próxima com um jovem da formação, neste caso Vítor Conceição, avançado que alinha nos sub-14 do Sporting, Paulinho foi desafiado a mostrar um pouco mais do seu 'lado B' e, na estreia do programa 'O próximo és tu', contou alguns segredos da sua carreira.O internacional português de 30 anos revelou alguns segredos da maneira como optou por dar os primeiros passos no futebol, admitindo que tudo começou no Santa Maria, ainda em Barcelos, e pela própria mão. "Quando era miúdo, não tinha muito mais coisas com que brincar. Tinha sempre a bola por perto e ser jogador de futebol foi o meu maior sonho e agora concretizado. Vivia perto do estádio do Santa Maria e inscrevi-me sozinho no futebol. Não sei ao certo em que altura, mas por volta dos 6 ou 7 anos", explicou o avançado dos verdes e brancos, antes de apontar um ídolo na sua infância."O Ronaldinho foi quem mais me fez querer ser jogador de futebol. Toda a gente gosta de ver as fintas dele em vídeos e a forma como joga. Amo o que faço e tenho realizado um sonho diariamente", revelou Paulinho, sem esquecer de enumerar o momento mais marcante da sua carreira, neste caso a conquista do título nacional ao serviço do Sporting. "O melhor momento foi quando fomos campeões. Acima de qualquer outro", reiterou.Além disso, o avançado abordou a forma como vê o crescimento e chegada de novas gerações ao plantel principal dos verdes e brancos e não só. "Vejo hoje em dia que os miúdos chegam cá e são bem acompanhados. Hoje em dia depende muito mais de vocês para chegar a algum lado. Depende da dedicação que têm", concluiu.