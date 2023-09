Paulinho recebeu prémios e partilhou-os com os colegas: «Fruto do trabalho da equipa»

Paulinho recebeu os prémios da Liga referentes ao melhor avançado e jogador do mês de agosto. Com quatro golos nos três jogos disputados no arranque da Liga Betclic, o internacional português fez questão de partilhar as distinções com os seus companheiros de equipa. "Apesar de serem prémios individuais, considero fruto do trabalho da equipa e significa que estamos bem", afirmou o atacante aos meios da Liga onde também agradeceu os galardões.