Paulinho titular com o Sturm Graz

Seja qual for a condição do camisola 9 dos verdes e brancos, Amorim deverá, comoadiantou, descansar o internacional sueco, que precisa de jogar para não perder ritmo – o treinador já o assumiu –, mas que neste caso mostra algumas debilidades que precipitam precauções. Assim, Paulinho deverá surgir no onze com o Sturm Graz, na quinta-feira, na posição de avançado centro.