Perda de tempo irritou Varandas

Como a equipa, Frederico Varandas também foi do 8... ao 80. Ainda com o 2-2, o líder do Sporting, sentado na tribuna ao lado do homólogo do Farense, João Rodrigues, evidenciou frustração, ao abanar com a cabeça e levar as mãos à cara dado o tempo perdido após Luís Godinho ter assinalado penálti sobre Edwards. Já com o 3-2 no placar, e mais aliviado, filmou com o telemóvel a festa dos adeptos.