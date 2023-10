Pirotecnia dentro da caixa no início do jogo

Um... arraial de pirotecnia no sector reservado aos adeptos do Sporting marcou os instantes iniciais do jogo na Polónia. Tudo dentro dos limites da caixa de segurança, no entanto, o que deve poupar o clube ao pior cenário em caso de castigo da UEFA, isto é, a proibição da venda de bilhetes para a deslocação a casa da Atalanta, a 30 de novembro (a ameaça está suspensa desde a visita à Dinamarca, em fevereiro, e que pode ser executada em qualquer altura). Na semana passada, os leões foram condenados a pagar 12.750 € pelo recurso a pirotecnia no jogo com o Sturm Graz, na Áustria. A receção à Atalanta engrossa a lista de ocorrências.