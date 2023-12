E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense-Sporting foi interrompido logos nos minutos iniciais (do 3º ao 5º) devido ao arremesso de material pirotécnico para o relvado, uma situação que obrigou mesmo à intervenção dos bombeiros.Manuel Oliveira tinha dado o apito inicial segundos antes quando Nuno Santos fugiu na esquerda e criou a primeira situação de perigo. O lance levou alguns adeptos leoninos a excederem-se, originando assim a paragem.Este incidente vai – claro – entrar no relatório do árbitro e também foi presenciado pelos delegados da Liga. Desta forma é certo que nos próximos dias chegará a Alvalade mais uma pesada multa relativa ao comportamento dos adeptos.