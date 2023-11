Plantel do Sporting realizou treino de recuperação na Academia

Após praticamente ter garantido a presença na fase final da Allianz Cup com a vitória diante do Farense por 4-2 , os jogadores do Sporting voltaram ao trabalho tendo em vista o jogo com o Estrela da Amadora, agendado para domingo, às 20h30, em Alvalade.Os jogadores titulares limitaram-se a fazer exercícios de recuperação enquanto o restante plantel trabalhou no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim. O único ausente é Morita que recupera de uma lesão muscular e, conforme o técnico leonino avisou na véspera da deslocação ao Estádio do Bessa, também vai falhar o encontro com os tricolores.Os leões voltam ao trabalho amanhã às 10 horas, na Academia. A antevisão do treinador está agendado para as 19 horas, no Estádio José Alvalade.