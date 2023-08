Plantel do Sporting regressa hoje aos treinos com... algumas dúvidas

Depois de um dia de folga concedido por Rúben Amorim, o plantel do Sporting regressa hoje ao trabalho na Academia, com uma sessão matinal agendada para as 10h00, na ala profissional. Nos leões, St. Juste será ausência devido a lesão no joelho esquerdo, restando perceber se Coates, Nuno Santos e Paulinho, todos de fora nas últimas sessões por causa de problemas físicos, já serão integrados no arranque da preparação para a estreia na Liga, com o Vizela, sábado (20h30).