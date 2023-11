Polga faz pedido a Coates: «Que fique por muitas épocas»

Sebastian Coates igualou Anderson Polga com 342 jogos disputados pelo Sporting, um registo que originou uma conversa entre ambos divulgada nos meios de comunicação do clube leonino. O campeão do Mundo pelo Brasil pediu ao atual capitão de equipa que "fique mais épocas em Alvalade", um repto que levou o internacional uruguaio a expressar o desejo de "deixar marca em futuras gerações".Polga fez questão de dar os parabéns ao seu sucesso nas redes sociais, um gesto que Coates não quis deixar passar em claro. "Obrigado pela humildade. Para mim é sempre bom seguir no clube. Quando cheguei aqui não imaginava atingir esta marca. Para mim é um prazer chegar a esta marca e poder partilhar isso juntos. Como falava é um clube muito especial, tanto a ti como a mim e a família recebeu muito bem e sentimos felizes de estar aqui. Vamos continuar a trabalhar para alcançar nossos objetivos. E espero que possas vir de novo aqui", afirmou o atual capitão que apontou a sua meta para o futuro: "Desde que cheguei ao clube sempre gostei de ver as referências e obviamente que teu nome estava aqui. E continua a estar. Trabalhar e tentar atingir esses valores que tanto tu como outros deixaram no clube. Para mim tentar deixar essa marca para outras gerações futuras. Valores que tanto tu como eu trazemos de da América do Sul. É um orgulho chegar e atingir esta marca e poder partilhar esse feito".O brasileiro fez questão de retribuir o elogio e garantiu que o Sporting tem "um líder" em campo com o atual camisola 4. "O exemplo dele é diário, todos me dizem isso. Um líder espetacular e demonstra isso dentro de campo. O Sporting está bem servido dentro de campo com o seu capitão para os adeptos é uma referência e eu, como hoje sou um adepto, é ele o meu líder. Desejo muito sucesso e continuação desse trabalho com títulos e resultados. Ficar na história é algo que nos marca. E o Seba entrou dentro desses 10 com mais jogos no clube e é um feito extraordinário. O sucesso dele é o sucesso do nosso clube. Que fique por muitas épocas", acrescentou Polga que desafiou Coates para um churrasco e para convencer Luis Suárez a ficar no Grémio.Os dois jogadores ainda descreveram o ambiente no Estádio José Alvalade como "espetacular", e escolheram os melhores jogos que disputaram com o leão ao peito. "É complicado destacar apenas um mas destaco o jogo com o AZ, na Holanda. Foi até ao final e com sangue e suor" referiu o antigo internacional canarinho recordando o jogo que abriu as portas à final da Taça UEFA, em 2005. Sem grande surpresa, Coates recordou dois jogos do ano do título, a vitória em Braga (1-0) "a jogar com dez", e a reviravolta em Barcelos (2-1) onde bisou nos instantes finais.A conversa terminou com a promessa de Anderson Polga em voltar ao Estádio José Alvalade em 2024, agora como "mais um torcedor".