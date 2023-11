Porro responde a adepto do Benfica no X: «Assim como tu, nos dois anos e meio que estive lá»

Assim como tu , nos últimos dois anos e meio estive lá https://t.co/04Vn9Ckb5L — Pedro Porro (@Pedroporro29_) November 12, 2023

Antigo jogador do Sporting, Pedro Porro foi alvo de um comentário provocatório por parte de um fã do Benfica nas redes sociais após o dérbi entre ambas as equipas e não teve problemas em responder.Tudo começa na publicação matinal do espanhol do Tottenham, na qual este deixa a sua mensagem de força. Horas depois, já após o apito final, um fã encarnado usou aquela publicação para picar o rival, com a mensagem "agora podes chorar". O espanhol leu e respondeu à letra: "Assim como tu nos últimos dois anos e meio [que] estive lá".Uma mensagem que alude ao facto de, durante a sua passagem por Alvalade, Porro ter tido franco balanço positivo ante o rival: três vitórias, um empate e uma derrota.