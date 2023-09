Pote considera empate injusto: «Estamos desiludidos pois podíamos estar isolados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pote não escondeu a sua insatisfação com o empate () registado em Braga. "Penso que a perda de pontos foi um bocado injusta. Eles tiveram bola mas não criaram muitas oportunidades, nós podíamos ter feito o segundo e o terceiro em contra-ataques, e mesmo com bola podíamos ter decidido muito melhor. Estou triste pois eles depois marcaram num lance de bola parada e ficamos todos tristes por não termos conseguido os três pontos", afirmou o camisola '8', em declarações à Sport TV, onde explicou o objetivo da equipa após o intervalo: "Na segunda parte tentámos pressionar mais, tínhamos cinco homens atrás, e eles saíam muito da nossa linha defensiva. Não dava para saltar pois estávamos longe dessa linha. No próximo jogo vamos estar muito melhores".Reforçando a sua posição, o jogador leonino reconheceu que a equipa falhou o seu objetivo. "Ainda é cedo mas estamos desiludidos pois podíamos estar isolados, que era o que queríamos, mas temos de pensar jogo a jogo e tentar conquistar todos os pontos", acrescentou, antes de comentar o seu golo: "Já tive alguns jogos sem marcar. Quando fomos campeões também estive sem marcar nas primeiras jornadas, penso que é uma boa recordação para mim e para o clube".