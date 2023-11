Pote: «Devíamos ter feito muito mais golos e não sofrido»

Autor dos dois golos que valeram ao Sporting uma vitória por 2-1 sobre o Raków, Pote mostrou-se naturalmente satisfeito pelo triunfo leonino e já apontou o seu olhar ao dérbi de domingo, diante do Benfica.

"Uma vitória importante, é verdade. Ainda não vi o resultado do outro jogo do grupo [ vitória da Atalanta por 1-0 ], mas o nosso objetivo é ganhar e passar em primeiro lugar. Agora, é pensar no próximo jogo, a paragem para as seleções também vai dar tempo de repouso e para assimilarmos algumas ideias", começou por comentar, à SportTV.

Esperava este jogo?

Não. Estávamos à espera de 11 para 11. Não é normal uma equipa ter um expulso logo nos primeiros minutos. Penso que entrámos bem, fortes, fizemos aquilo que era o objetivo de pressionar alto e o jogo acabou por mudar com uma expulsão. É sempre difícil entrar nas equipas quando estão muito mais baixas e curtas. A entreajuda é muito maior, mas ficámos contentes pela vitória. Devíamos ter feito muito mais golos e não sofrido o golo, mas acontece. É pensar já no próximo jogo.

Melhor contra 11 do que contra 10?

Faz parte do jogo. Umas vezes jogamos melhor contra 11 e noutras contra 10. Depende mesmo do jogo, mas ficamos contentes pela vitória e é pensar já no próximo jogo.

Golos marcados

É importante para mim e para todos. Felizmente este ano temos muitos jogadores a resolver os jogos e isso é importante para a equipa. O importante é marcar.

Sonho da seleção

Temos sempre aquela esperança, mas não penso muito nisso. Penso em ajudar o meu clube e ajudar a conquistar vitórias. Certamente se estiver bem no clube, talvez tenha a oportunidade.

Cabeça no dérbi?



É pensar já no próximo jogo. E dar o nosso melhor já a pensar nesse jogo. O nosso objetivo é sempre ganhar. Vamos fazer por isso e entrar desde o primeiro minuto para ganhar.