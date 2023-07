Pote e a alternância de posições em campo: «Não há dois Potes»

Em entrevista a Luís Freitas Lobo, no 'Futebol Arte', da Sport TV, Pote abriu um pouco o livro sobre a zona do terreno onde se sente mais confortável, e ainda sobre o impacto da mudança para o Sporting em 2020. Tal como Amorim garantiu há meses, em 2023/24 Pote irá regressar a tempo inteiro à frente, ao contrário da presente época, em que o camisola 28 conciliou a zona adiantada com o meio-campo leonino. Um cenário que não muda o seu rendimento, assegura Pote.

"Não há dois Potes... São ideias diferentes. Como avançado, toco menos vezes na bola, talvez esteja mais nas decisões", assumiu o criativo de 24 anos que, apesar de tudo, continua a identificar-se como médio. "Por mim, eram 10 lá dentro!", atirou, de forma humorada.

De resto, reiterando que nem sempre vê as suas partidas – "Quando jogo muito mal, gosto de ver o que devia fazer; quando jogo bem, deixo passar" –, Pote confessa que o seu pensamento em relação à zona onde rende mais vai "mudando ano após ano ou jogo após jogo", ao ponto de dar como exemplo a altura em que trocou o Famalicão pelo Sporting.

"O míster [Amorim] contratou-me com a ideia de me usar a 'falso 9'. No primeiro jogo da pré-época com o Farense não correu nada bem. Jogava de costas, pisavam-me os calcanhares e não gostava", conta, destacando que o estilo de jogo de Rúben o favoreceu. Além disso, diz que "se estiver calado em campo, é mau sinal" e revela as suas referências: "Sempre gostei muito do Iniesta e gosto de ver o De Bruyne."



Amarelo ajudou no golo ao Arsenal



Pote admitiu que, no fantástico golo ao Arsenal, "ajudou o guarda-redes estar de amarelo". "Tinha feito um parecido na formação na AF Braga", revelou o 28, que não esquece quando passou "três ou quatro homens do Benfica" na Luz, pelo Famalicão. Uma oportunidade falhada no último dérbi ficou atravessada. "Tentei meter com a parte exterior do pé. Foi uma falha técnica dos apoios."