Pote e a tarde especial na ala pediátrica do IPO: «Eles é que são os meus grandes ídolos»

A Fundação Sporting promoveu uma tarde especial na ala pediátrica do IPO de Lisboa, onde muitas crianças tiveram a oportunidade de conviver com os seus ídolos - saiba tudo aqui . E houve, claro, momentos especiais, neste caso com Pote, um dos cinco protagonistas que não resistiu à paixão de Julinho, uma criança que o recebeu com a verde e branca vestida. Depois de um abraço e muita conversa, também ficou com o casaco do camisola 8 dos leões."Ver tantas crianças a passar por isto é difícil. Temos de lhes passar alguma força, confiança no processo e dizer-lhes que, tal como nós, é dia a dia. Nunca se sabe o dia de amanhã, mas claramente aquilo que temos de fazer é passar-lhes força", assinalou o futebolista aos meios do clube, onde acrescentou: "Para nós, isto pode ser um mero dia, mas para eles é um dia especial porque sentem a alegria de poder estar com os seus ídolos. Aliás, foi importante vir aqui e, a partir de hoje - podem ter a certeza - eles é que são os meus grandes ídolos pela força que têm e pela maneira como enfrentam a vida."Inês Sêco, coordenadora-executiva da Fundação Sporting, também realçou a iniciativa, lembrando que "há o jogo dentro das quatro linhas" e que a Fundação está ali para "juntar os dois mundos": "Acima de tudo, fazer sentir a marca Sporting fora de campo, junto da comunidade."Por fim, Cátia Tomás, educadora de infância do IPO, agradeceu a todos, sublinhando: "Para eles é um quebrar da rotina e, muitas vezes, é a concretização de um sonho, conhecer alguém que eles só estão habituados a ver na televisão e que são os ídolos deles. Portanto, poderem estar com eles é algo que traz sempre muita emoção e muito prazer. Desta vez os três pontos foram, claramente, para a pediatria do IPO Lisboa."