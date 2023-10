Pote e o golão de calcanhar: «Foi instinto»

Pote confirmou a vitória do Sporting no Bessa, fazendo o 2-0 frente ao Boavista com um grande toque de calcanhar, aos 85'. O médio comentou esse lance e destacou também a capacidade defensiva da equipa leonina, patente no lance do golo anulado a Bozeník, por fora de jogo.





"Sabemos que os campeonatos e os jogos decidem-se nos detalhes. Tivemos um detalhe que o mister frisou bastante, que era a linha defensiva. Ainda não vi, mas sei que a linha estava perfeita, e por isso foi fora-de-jogo. Temos de trabalhar, melhorar e certamente vamos ganhar mais jogos se continuaremos a cumprir os objetivos", começou por dizer à Sport TV.

Golo de calcanhar?

"Quem joga futebol, sabe que isto é instinto. Quando a bola vem, sabemos mais ou menos o gesto que temos de fazer. E foi instinto. Tive 1/2 segundos para pensar e correu bem."



Vitória num estádio onde perdeu na época passada

"São momentos diferentes. No ano passado chegámos a este estádio, que é sempre difícil, em 6º lugar. Este ano chegámos em 1º, com vantagem sobre os rivais. Ficamos contentes, mas há muito caminho ainda e queremos mais."

Pontos ganhos à concorrência?



"Significa que estamos a fazer um bom trabalho, mas não chega. Eu e toda a equipa queremos melhorar sempre. Estamos a jogar bem, mas sabemos que podemos jogar muito melhor. Temos de nos focar no treino e certamente as coisas irão correr bem."