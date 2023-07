Pote muda de camisola e fica com a ‘8’

O Sporting está a cozinhar novidades, quer no mercado de transferências como... na própria escolha de camisolas do plantel. Além de já ter inscrito 26 jogadores na Liga, os leões comunicaram os dorsais que cada um vai envergar na próxima temporada, com destaque para Pote, que trocou do ‘seu’ 28 para o ‘8’, o número que nas anteriores três temporadas pertenceu a Matheus Nunes, atual jogador do Wolverhampton – e antes estava com Bruno Fernandes.

O goleador do Sporting passa, por isso, a carregar um legado... com história e uma camisola que por norma recai no elemento mais criativo da equipa, o que também joga com a polivalência do internacional português, que tanto pode atuar na frente como no meio-campo. Além de Pote, também Essugo alterou do dorsal 84 para o 14, que estava vago; e Chermiti do 79 para o 19, que na última temporada foi escolhido por Bellerín.