Pote não baixa os braços e aponta à visita ao Bessa: «Segunda-feira temos mais!»

'Internacionalizando' o discurso, no caso escrevendo uma frase em inglês, Pote deu o pontapé de saída da 'Operação Boavista', garantindo que o leão saiu ferido da visita ao Raków (empate a um golo) para a Liga Europa, mas que se prepara para dar uma boa resposta no campeonato, segunda-feira, no Bessa.



"Triste, mas isto não pára! Segunda-feira temos mais!", atirou o internacional português, de 24 anos, na sua conta oficial do Instagram.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Gonc¸alves (@pedroogoncalves28)